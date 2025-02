Sta per terminare l’emergenza a sinistra, Olivera e Spinazzola tentano il recupero per tornare tra i convocati già col Como

Ultime notizie SSC Napoli - Sta per terminare l’emergenza a sinistra in casa Napoli, dove c’è il solo Mazzocchi in attesa del rientro di Olivera e Spinazzola. Ne parla il Corriere dello Sport.

I due tentano il recupero per tornare tra i convocati già domenica col Como "ma tutto dipenderà dalle risposte del campo, dagli aggiornamenti che arriveranno da Castel Volturno in settimana. L’obiettivo di Conte è averli entrambi pronti per affrontare l’Inter al Maradona. Tra i due, al momento, chi sta più avanti è Spinazzola".