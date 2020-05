SSC Napoli, l'ex medico De Nicola: "Protocollo inattuabile, così è una follia! È stato fatto per scaricare ogni responsabiità, solo le big di A potrebbero osservarlo"

Ultimissime calcio Napoli - Alfonso De Nicola è stato per anni il medico sociale del Napoli ed è chiara la sua idea sulla Serie A, da come ne parla all'edizione odierna de Il Mattino.

Si può tornare o meno a giocare a calcio?

«Bisogna fare un discorso chiaro. Si può tornare a giocare. Ma ci sono dei rischi. Purtroppo con il virus si dovrà convivere e questo vale per il pallone come per gli altri sport, così come per tutto il mondo del lavoro».

Quindi?

«Quindi, il protocollo così come realizzato è una follia. Solo tre o quattro grandi club potrebbero sostenerlo per tanto tempo. Non parliamo poi della serie B e C. E dei dilettanti. Il calcio così sarà solo costretto a fermarsi. Consentitemi di dire una cosa»

Quale?