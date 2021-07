SSC Napoli, con Giuntoli dirà addio anche il responsabile marketing Formisano!

Napoli calcio ultime notizie. Rivoluzione in vista in casa SSC Napoli: anche La Repubblica oggi in edicola conferma le voci di due imminenti addii nella dirigenza partenopea. Il Napoli ha già detto addio al team manager Scala, sostituito dall'ex Santoro, ma adesso anche altre due figure storiche potrebbero lasciare il club azzurro: si tratta del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dell'Head of Operations, Sales e Marketing, Alessandro Formisano.

Ecco cosa scrive La Repubblica a proposito di Giuntoli e Formisano: "Qualcosa si muove anche in società, con De Laurentiis che ha cambiato il team manager (Santoro al posto di Scala), il ds Giuntoli sempre separato in casa e il responsabile del settore marketing Alessandro Formisano che ha svelato in un post la sua voglia di una nuova esperienza. È l’onda lunga di una stagione che per il Napoli è stata ad alta tensione".

Il post di Alessandro Formisano a cui fa riferimento La Repubblica è quello pubblicato pochi giorni fa sul suo account ufficiale Linkedin. Il responsabile Marketing della SSC Napoli ha scritto un messaggio criptico, che può essere interpretato come messaggio d'addio: "Quando realizzi che costantemente stai trattando una persona molto meglio di come quella persona sta trattando te, è il momento di fare un cambiamento".