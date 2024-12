SSC Napoli a Castel Volturno fino al 2026! Conte esulta, addio al nuovo centro sportivo

La SSC Napoli resta a Castel Volturno, addio per il momento all'ipotesi di un nuovo centro sportivo: il club partenopeo resterà dov'è almeno fino all'estate del 2026. Lo conferma oggi il quotidiano Il Mattino, secondo cui il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe ottenuto rassicurazioni da parte dei proprietari del complesso di Castel Volturno.

Centro sportivo di Castel Volturno

Ultime notizie. Accantonata dunque l'ipotesi di costruire un nuovo centro sportivo di proprietà per la SSC Napoli, che resterà a Castel Volturno.

Il Mattino svela i retroscena della vicenda: "una notizia che Conte ha accolto con favore: perché anche questo aspetto segue da vicino. Considera, infatti, il centro tecnico sul litorale domizio, tra i migliori in cui abbia lavorato: ovvio, non per il numero dei campi a disposizione (sono solo tre) ma per la attrezzature, gli strumenti, le tecnologie che ci sono all’interno. Investimenti di milioni di euro".

De Laurentiis dovrà ora concentrarsi sulla questione stadio e prendere una decisione sul futuro dello stadio Diego Armando Maradona.