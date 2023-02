Squalifica Mario Rui, quante partite salta: la decisione del Giudice Sportivo

Napoli - La data per la decisione ufficiale del Giudice Sportivo di Serie A sulla squalifica di Mario Rui c'è già. Perché nei prossimi giorni il Giudice farà un comunicato e svelerà il numero di giornate che Mario Rui salterà per squalifica dopo il cartellino rosso in Empoli Napoli.

Squalifica Mario Rui: decisione del Giudice Sportivo

Non sembrano esserci buone notizie per Mario Rui e il Napoli che dovrà fare a meno del terzino portoghese probabilmente per due giornate di squalifica. Come già anticipato dall'ex arbitro Luca Marelli a Dazn, il calcio di reazione pericoloso da terra può portare anche a due partite di squalifica per Mario Rui che può finire in tribuna sia con la Lazio che con l'Atalanta, le prossime due partite che si giocheranno in campionato, entrambe al Maradona.