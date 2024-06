Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al futuro della difesa azzurra:



"I due obiettivi del Napoli per la difesa sono compatibili anche per equilibri economici. Buongiorno richiede un grande investimento, il Torino chiede 40 milioni di euro, il Napoli avanza nei colloqui con l’entourage del giocatore e pensa ad una proposta di 35 milioni più bonus valutando anche qualche contropartita tecnica come Ostigard o Simeone".