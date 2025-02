Spunta un dato nel Napoli che dice tantissimo: riguarda Lukaku

Ultimissime Calcio Napoli - Sarà Giacomo Raspadori il sostituto di David Neres a Roma per Lazio-Napoli, nonché unico compagno di reparto per Romelu Lukaku dato il rinnovato 3-5-2 che Antonio Conte lancerà all’Olimpico per far fronte all’emergenza.

Lazio-Napoli, spunta un dato importante su Lukaku

Un modo per tenere botta alle ultime vicissitudini ma anche, chissà, magari per riaccendere il belga che in termini realizzativi si è fermato da un po’. E a tal proposito spunta un dato importante sottolineato da La Repubblica oggi in edicola.

“C’è un altro dato fondamentale per spiegare la sua importanza nei meccanismi azzurri. Quando Big Rom segna il Napoli vince sempre. Non può essere ovviamente soltanto una casualità, ma la circostanza è rivelatrice di quanto sia prezioso Lukaku”, si legge infatti sul quotidiano di oggi.