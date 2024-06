Spunta l'ipotesi che può sbloccare l'addio di Osimhen al Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al futuro di Victor Osimhen:

"Altro caso spinoso è quello di Osimhen per il quale si cercherà di trovare una soluzione adeguata. Al momento nessuna big europea è disposta a versare la clausola di 120 milioni per assicurarsi il giocatore. Tra le varie ipotesi anche quella che, in fase di trattativa, il Napoli possa abbassare le pretese e magari accontentarsi di cash con contropartita tecnica".