Spostamento tra le Regioni, il divieto scade lunedì: Governo al lavoro per una proroga

Ultimissime notizie coronavirus. Il 15 febbraio scade il divieto di spostamento tra le Regioni, ma il Ministero della Salute è già al lavoro per un provvedimento che ha intenzione di prorogare il blocco ai viaggi anche tra zone gialle: "Non è semplice spiegarlo agli italiani, perché in fondo i numeri sono apparentemente discreti, con una sostanziale tenuta. Eppure, la diffusione delle varianti, quasi nascosta, c'è e non possiamo permetterci che finisca fuori controllo. Sarebbe molto pericoloso. Al di là delle zone rosse decise a Perugia e in uno spicchio di Abruzzo, la corsa ai viaggi da una Regione all'altra avrebbe un effetto moltiplicatore delle occasioni di trasmissioni delle varianti".

Divieto spostamento tra le Regioni

Secondo il Governo, nelle intenzioni riportate oggi da Il Mattino, serve un decreto e serve entro il 15 febbraio, per prorogare il divieto di oltrepassare i confini anche tra regioni in fascia gialla. Quella di domani sarà una giornata decisiva non solo perché il governo uscente potrebbe intervenire con un provvedimento ponte, ma anche perché saranno completate le valutazioni settimanali regionali della cabina di regia che determinano i colori delle Regioni.