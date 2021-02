SportMediaset - Napoli, Lobotka a giugno non sarà confermato: ha deluso le aspettative

Ultime calciomercato Napoli - Stanislav Lobotka è sicuramente fra le principali delusioni dell'ultimo anno, per rendimento e presenze. Era stato acquistato dal Napoli nel mercato di riparazione del gennaio 2020, quando arrivò insieme a Diego Demme per dare a Gennaro Gattuso la possibilità di giocare 4-3-3 e di avere due vertici bassi in rosa, ruolo che con Carlo Ancelotti praticamente non esisteva.

Calciomercato Napoli, Mediaset: via Lobotka a giugno

Dopo diversi mesi di corteggiamento e trattative, gli azzurri si erano assicurati quello che sarebbe dovuto essere l'uomo in più per il centrocampo, quel regista bravo a fraseggiare e a far girare la squadra, un investimento da oltre 20 milioni per De Laurentiis che convinse il Celta Vigo, dov'era uno dei cardini della squadra. Ma dopo poco più di un anno in maglia azzurra, Stan Lobotka potrebbe già salutare a fine stagione. A rivelarlo è SportMediaset:

Dopo il no al Torino di gennaio, il Napoli a giugno cercherà una squadra a Stanislav Lobotka, 26enne centrocampista slovacco in scadenza nel 2024 che ha deluso le aspettative.