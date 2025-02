Spogliatoio Napoli, il Mattino svela: c'è un gruppo di giocatori che tratta con la società quando serve

Ultime notizie Napoli. Oggi il quotidiano Il Mattino esalta la stagione disputata fin qui da due giocatori azzurri: Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo.

D’altronde, sono quelli del Napoli che hanno più presenze in azzurro con Di Lorenzo che è a 256 partite e domani con l’Udinese raggiunge come presenze, al 19esimo posto, Diego Maradona mentre Politano ne ha 218 .

Non solo, però. Secondo Il Mattino, Di Lorenzo e Politano si sarebbero guadagnati anche un ruolo di rilievo nello spogliatoio e nel rapporto con la società.

E non è un caso che sono anche loro a far parte del gruppo che tratta con il club, quando c’è da parlare. La vecchia guardia, quella che non molla. E che tiene unito il passato con il futuro.