Splendido gesto di Insigne per i bambini del Santobono

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta un bellissimo gesto di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, nella giornata del 5 gennaio 2023:

"La Befana è tornata a regalare doni e sorrisi ai bambini della città. Dopo la pausa forzata per il Covid tante le manifestazioni di solidarietà soprattutto a favore dell’infanzia ammalata. Come la visita a sorpresa, ieri mattina, di Lorenzo Insigne all’ospedale Santobono Pausilipon dove ha portato cioccolato, giocattoli e calze a tutti i piccoli pazienti della struttura.

Insigne ha voluto salutare i piccoli ricoverati dell’ospedale pediatrico, visitandoli a uno a uno e regalando loro qualche ora di divertimento. Tanti i genitori che hanno voluto ringraziare il calciatore per questi momenti di gioia, e lui, da sempre legato alla città partenopea, si è lasciato andare a qualche abbraccio e selfie con tutti i presenti, compreso il personale medico-sanitario della struttura. «Una befana davvero speciale ha rallegrato le corsie del nostro ospedale — hanno commentato i responsabili dell’ospedale — Insigne ha visitato ogni bambino, stanza per stanza, regalando un po’ di gioia in questi giorni di festa. Quando si è campioni dentro ma soprattutto fuori dal campo".