Spinazzola-Napoli, restano da limare dettagli minimi: accettato un biennale con premi e bonus tra obiettivi e presenze

Calciomercato Napoli - Il Napoli è ad un passo anche dall'acquisto di Leonardo Spinazzola, svincolato da qualche giorno dopo l'esperienza alla Roma. Adesso ci pensa il Napoli che vuole chiudere in poco tempo. In questo momento si ritrova in vacanza in Versilia con la famiglia. Le parti si sono incontrate ed accordate da tempo. Restano dei dettagli minimi da limare, dopo che il club azzurro ha accettato di sottoscrivere con il giocatore un biennale secco a cifre leggermente diverse da quelle percepite con i giallorossi (3 milioni a stagione), ma che potrebbero levitare a seconda di premi ad obiettivi, bonus, presenze e minutaggi. Lo scrive Il Mattino.