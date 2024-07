Spinazzola-Napoli, Gazzetta: gli azzurri vogliono inserire clausola per tutelarsi in caso di gravi infortuni

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Leonardo Spinazzola ed il Napoli sono sempre più vicini. Il calciatore, svincolatosi dalla Roma, attende notizie dal suo agente che sta trattando con Giovanni Manna. La volontà di chiudere tra le parti c'è, ma bisogna trovare la giusta quadratura per quanto riguarda l'accordo contrattuale. Il Napoli vorrebbe inserire una clausola in base al numero di presenze per tutelarsi in caso di gravi infortuni da parte di Spinazzola come rivela Gazzetta.