Spezia, Verde: "Napoli? Mi aspettavo partissero forte specialmente con Spalletti"

Notizie Calcio - Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

La maglia numero 10 ha un significato particolare, specialmente da napoletano…

"Non volevo rinunciare al 31, data di nascita di mia figlia, ma siccome è in arrivo il secondo non faccio torti a nessuno (sorride). Il 10 è un numero importante e vorrei che di me rimanesse un bel ricordo. Da napoletano, poi, il pensiero va subito a Maradona".

A proposito di Napoli: si aspettava un inizio così?

"Sicuramente il pubblico dà loro una mano, ma ci sono tante squadre competitive. Sono sempre stati una squadra solida, da tanti anni lavorano insieme: mi aspettavo che partissero forte, specie con un allenatore come Spalletti".