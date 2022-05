Spezia-Napoli è l'ultima partita in maglia azzurra per quattro giocatori, uno sarà capitano

Ultima partita con il Napoli per il terzino sinistro algerino Faouzi Ghoulam, sarà capitano contro lo Spezia, uno degli azzurri che andrà via in scadenza di contratto. Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino.

Spezia-Napoli, ultimo match per quattro azzurri

Oltre a Faouzi Ghoulam e Lorenzo Insigne, terminerà l'avventura in maglia azzurra anche per Kevin Malcuit e Axel Tuanzebe:

"A La Spezia darà l'addio un altro azzurro del gruppo storico, Ghoulam arrivò a gennaio 2014 quando sulla panchina del Napoli c'era Benitez: 215 presenze e 3 gol, due gravi infortuni, la rottura del crociato destro contro il City il primo novembre 2017 e quella del legamento del ginocchio sinistro contro il Bologna il 7 marzo 2021"

