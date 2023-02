Non solo Shomurodov: tutti i colpi invernali dello Spezia, ecco come cambia in vista del Napoli

Notizie calcio - Domenica alle ore 12.30 il Napoli farà visita allo Spezia per proseguire la propria cavalcata in vetta alla classifica. La squadra bianconera di Luca Gotti è cambiata molto in questo mercato invernale, con il colpo più importante che è rappresentato sicuramente dall'arrivo di Shomurodov dalla Roma.

Spezia-Napoli, come cambiano i liguri dopo il calciomercato

Una panoramica sul nuovo Spezia ce la fornisce l'edizione genovese di Repubblica, che analizza i tanti movimenti in entrata ed in uscita del club ligure. Lo Spezia ha cambiato molto, riporta il quotidiano, ma Kiwior (passato all'Arsenal) non è stato sostituito e sarà difficile togliere Ampadu dal centrocampo. Tanti gli arrivi, il difensore Wisniewski (Venezia), il bomber lettone Krollis ( Valmiera), tutto da scoprire, il talentino Cipot (Mura), il laterale Moutinho (Orlando), e l’unico italiano, il play Esposito (Spal) tutti, però, esordienti in A e quindi da verificare. L’innesto più importante sarebbe Zurkowski, ma il polacco è fuori per infortunio e ha fatto appena trenta minuti nella prima parte di stagione con la Fiorentina.