Spazi chiusi e 4-1-4-1 poi le ripartenze veloci, Il Mattino: così Gattuso ha battuto Sarri

Ultime calcio Napoli - In fase difensiva il Napoli chiude gli spazi con il 4-1-4-1 e soprattutto con il raddoppio sistematico sugli avversari, in particolar modo sugli esterni di Sarri sulla destra, Cuadrado e Duoglas Costa. Sull'altro lato c'è Ronaldo che tende più ad accentrarsi e trova di fronte il suo marcatore Di Lorenzo, più Callejon che si abbassa e Fabian Ruiz che stringe.

Il Napoli alza la coppa Italia

Secondo quanto evidenzia Il Mattino:

"Azzurri molto stretti davanti alla linea a quattro difensiva, dove spiccano Maksimovic nel gioco di testa e Koulibaly, decisivo anche in alcune chiusure di piede. Dybala parte dal centro, balla tra le linee e prova a guadagnarsi spazio allargandosi a destra, il guizzo più pericoloso a fine primo tempo quando si scontra in area con Mario Rui e fa fatica a creare la superiorità numerica. Duelli tra gli interni di centrocampo: Fabian Ruiz si fronteggia con Matuidi e cresce con il passare dei minuti (il primo giallo è per Bonucci costretto a fermarlo in maniera ruvida a centrocampo per evitare una ripartenza), stesso discorso di Zielinski con Bentancur, Demme e Pjanic impostano dal basso. Napoli e Juve partono dal basso, coinvolgendo Meret e Buffon, lo sviluppo della trama è ordinato con i centrocampisti che si abbassano per ricevere palla: gli azzurri si dispongono bassi sul giro palla juventino ma anche i bianconeri ripiegano rapidamente appena il Napoli ha la possibilità di ribaltare l'azione. L'obiettivo è di mantenere gli spazi più stretti possibili per evitare gli errori in uscita (Mario Rui è costretto a un fallo da ammonizione su Dybala per rimediare a un errore precedente) e gli uno contro uno ai limiti dell'area: Cr7 il primo riesce a provarlo a metà ripresa quando viene steso da Koulibaly".