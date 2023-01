Spalletti vuole evitare di cadere nella trappolona tesa da Mourinho

Napoli-Roma sarà una sfida molto combattuta sul campo dopo essere stata molto combattuta anche dialetticamente nella giornata di ieri. Josè Mourinho in conferenza stampa ha elogiato, anche in maniera esagerata, il Napoli e la cavalcata azzurra nel girone d'andata affermando tra l'altro che il Napoli avrebbe già vinto lo scudetto.

Come riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, ormai gli avversari del Napoli ripetono quasi come un mantra che gli azzurri avrebbero già conquistato con largo anticipo lo scudetto, per sminuire la straordinaria volata di una squadra che ha messo insieme l'incredibile somma di 50 punti nel girone d’andata. Ma si tratta soltanto di una trappola e a Castel Volturno il tecnico Luciano Spalletti è al lavoro per disinnescarla