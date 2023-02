Spalletti 'torna alle origini', con la Cremonese Meret l'unico confermato dal ko in Coppa Italia!

Questa volta toccherà al Napoli di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Napoli-Cremonese, le scelte di formazione di Spalletti

Domenica, in occasione della partita con la Cremonese in programma al Maradona alle 20.45, Spalletti spedirà in campo dal primo minuto la squadra che sta dominando il campionato:

"Totalmente diversa rispetto a quella che, ventitré giorni fa, ha cominciato la sfida degli ottavi di Coppa Italia persa poi ai rigori con gli uomini di Ballardini: Meret, l'unico confermato"

