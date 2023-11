Spalletti si gode Scamacca e Raspadori, Repubblica: Jack si è concesso il lusso di una punizione maradoniana

Ultime notizie Napoli - Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, attende un attaccante centrale per le partite contro Macedonia e Ucraina, come racconta l’edizione odierna di Repubblica. Ci sarebbe anche l’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori.

“Che Scamacca non si sia fermato a Empoli è importante per Spalletti: tra 12 giorni a Coverciano il ritiro in vista delle partite decisive per sapere se l’Italia si qualificherà all’Europeo. Raspadori col Napoli si è concesso il lusso di una punizione davvero maradoniana contro il Milan: è il primo gol su punizione diretta del campionato, dopo dieci giornate.

La gerarchia parrebbe chiara. In testa c’è Scamacca, però Raspadori e Kean, che con Malta erano in partenza al centro e a sinistra del tridente, senza posizioni troppo rigide, proprio grazie alla loro duttilità non partono necessariamente dietro”