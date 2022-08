Spalletti scherza: "Io antipatico? Mi sposerei! È la natura a unire me e Napoli, ho rotto il clima di depressione"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui parla di se stesso e ci scherza su.

Intervista Spalletti

Spalletti racconta il suo carattere ed il suo rapporto con Napoli.

«Lo so, lo so che dicono tutti che sono antipatico! È questa l’etichetta che mi hanno attribuito e ormai la tengo. Ma poi... perché? Sarà che del mio lavoro non parlo con nessuno, sarà forse per lo sguardo un po’ severo. Ma garantisco che sono una personcina per bene, al punto che mi sposerei!»

Cosa hanno in comune Spalletti e Napoli?

«Non sembri strano, ma è la natura a unire me e Napoli. Gli odori, i sapori anche. Ecco, sono sensazioni anche difficili a spiegare. Emozioni e sentimenti: la città mi sta conquistando così, mi riporta alle mie origini. Mi piacerebbe se diventasse più brava a interpretarci: la passione per il calcio è viscerale, unica. Ma ci sono momenti e momenti e non è che se si fa un campionato ad alti livelli, rompendo anche il clima di depressione che ho trovato quando sono arrivato, poi se non vinci lo scudetto non hai fatto nulla, anzi per qualcuno hai fallito. Sono stato il primo a coltivare l’ambizione di vincere, ho alzato l’asticella nel mio spogliatoio per accrescere l’autostima dei calciatori. Siamo riusciti a fare grandi cose, con quasi mezza squadra con il contratto a scadenza. Ragazzi che ringrazio per la professionalità dimostrata fino all’ultimo minuto. Bravi veramente»

Ritiro Castel di Sangro Napoli, il programma del giorno: tutto in diretta su CalcioNapoli24

Oggi è prevista una seduta pomeridiana alle ore 17.30. In mattinata allenamento a porte chiuse per il Napoli di Spalletti. Da confermare l'incontro stasera in piazza Plebiscito tra calciatori del Napoli e tifosi.

Oggi è prevista una seduta pomeridiana alle ore 17.30 che potrete seguire in diretta su CalcioNapoli24 TV (sul 79 del digitale terrestre Napoli e Caserta) oltre che su Facebook (CalcioNapoli24.it), Youtube (CN24) e sul portale CalcioNapoli24.it. In mattinata allenamento a porte chiuse per il Napoli di Spalletti. Da confermare l'incontro stasera in piazza Plebiscito tra calciatori del Napoli e tifosi.

Palinsesto Castel di Sangro

Gli appuntamenti (da confermare eventi e conferenze stampa):

Martedì 26 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Mercoledì 27 luglio: allenamento mattutino ore 10 a porte chiuse, amichevole Napoli-Adana Demirspor allo Stadio Patini alle ore 20.30

Giovedì 28 luglio: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 29 luglio: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Sabato 30 luglio: allenamento mattutino ore 10, pomeriggio riposo

Domenica 31 luglio: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse), amichevole Napoli-Mallorca allo Stadio Patini alle ore 20.30

Lunedì 1 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano congiunto con il Castel di Sangro ore 17.30

Martedì 2 agosto: allenamento mattutino ore 10, allenamento pomeridiano ore 17.30 (a porte chiuse)

Mercoledì 3 agosto: allenamento mattutino ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Girona allo Stadio Patini alle ore 18.30

Giovedì 4 agosto: mattina riposo, allenamento pomeridiano ore 17.30

Venerdì 5 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse), allenamento pomeridiano ore 17.30

Sabato 6 agosto: mattina allenamento ore 10 (a porte chiuse). Amichevole Napoli-Espanyol allo Stadio Patini alle ore 19.