Il Mattino - Spalletti ogni giorno a telefono con ADL, gli ha fatto una richiesta di mercato importante

Calciomercato Napoli. L'attuale sessione di campagna rafforzamenti per la squadra partenopea sta dando tanta apprensione ai tifosi azzurri, ma anche a Luciano Spalletti stesso. Il tecnico partenopeo vede sempre più vicino l'inizio della nuova stagione, con il ritiro di Dimaro fissato per l'8 luglio.

Ecco perché il tecnico partenopeo, come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, ha espresso una richiesta importante alla dirigenza azzurra:

Calciomercato Napoli, richiesta Spalletti ad ADL

"I ragionamenti di questa estate sono simili un po’ da tutte le parti: bisogna fare in fretta, perché a Ferragosto si va in campo. Anche Spalletti, che ogni giorno si sente con il presidente e il direttore sportivo, spinge per avere il gruppo al completo fin da Dimaro anche se sa che è difficile avere certezze di questo tipo".