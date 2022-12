Spalletti può sorridere, recupera sei calciatori in un colpo solo: l’obiettivo è di essere in condizione a San Siro

Arrivano i nostri, avrà pensato Spalletti che non vede l’ora di ritrovare il suo Napoli e ha recuperato tutti i calciatori impegnati nel mondiale oltre che Rrahmani.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Anguissa, Olivera, Lozano sono tornati in gruppo, partecipando alla partitella in famiglia con la Primavera, con loro anche Rrahmani che sta recuperando da un lungo stop per infortunio, gli manca recuperare solo il ritmo partita. Gli ultimi arrivati Kim e Zielinski stanno lavorando a parte ma a breve si alleneranno insieme ai compagni con l’obiettivo di essere in condizione a San Siro".