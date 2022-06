Spalletti perplesso? Gazzetta: ha risposto a De Laurentiis, il presidente avverte la pressione della piazza

Il video con la faccia perplessa di Luciano Spalletti nell’ultima conferenza congiunta quando De Laurentiis ha detto «faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli» è diventato virale tra i tifosi, come racconta Gazzetta dello Sport.

Le perplessità dell’allenatore sono riferite agli obiettivi enunciati dal presidente:

"Sembra stia avvertendo la pressione di una piazza che lo accusa di non svenarsi per vincere. Così Spalletti ha inteso riportare tutti con i piedi per terra parlando a Sky e spiegando che «sarà difficilissimo per il Napoli restare tra le prime quattro».

Una frase che in altri tempi sarebbe stato più facile ascoltare dalla bocca di De Laurentiis e che ieri, invece, ha generato nei tifosi il convincimento che Spalletti abbia “risposto” al salto in avanti del presidente"