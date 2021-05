Spalletti pazzo del Napoli, CDM: ha visto tutte le gare di ritorno in tv, è impressionato dal talento degli azzurri

Luciano Spalletti non vede l'ora di accomodarsi sulla panchina azzurra. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno il tecnico di Certaldo conosce il Napoli perchè ha visto in tv quasi tutte le gare del girone di ritorno, si è detto impressionato dal talento di molti giocatori della rosa. Troverà una squadra abituata alla duttilità (ha fatto esperienza per cauda di forza maggiore a seguito dei tanti infortuni stagionali), che predilige la costruzione dal basso. Troverà anche però un gruppo che si è fatto sfuggire all’ultima curva la qualificazione in Champions, alle prese con l’antico vizio di fallire gli appuntamenti decisivi.