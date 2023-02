Spalletti non si distrae e predica un concetto per l'ambiente Napoli, ecco qual è

Il vantaggio in campionato dà la sensazione che la pratica scudetto del Napoli sia molto avanti fino al punto di poter gestire anche il ritorno dell’avventura Champions, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

L’allenatore capolista sa che non ci si può distrarre. Per questo, cita due volte una parola: calma.

"Non è una frenata, piuttosto un invito a non farsi travolgere dall’idea che «ci sia dovuto qualcosa di ufficio». Spalletti sa che l’entusiasmo che c’è intorno a questa impresa in divenire è grande e aumenta la responsabilità. La calma è sacrosanta, però Spalletti non può ignorare che con un vantaggio del genere non puoi bluffare. In ogni caso, lo scudetto non è un’ossessione. Spalletti è felice per questa «voglia» del Napoli, da tutti aspettato al varco nella ripresa post Mondiale e invece sempre più in palla"