Spalletti-Napoli, parla l'alter ego Tognazzi: "Insigne apprezzato dal mister! Lui e De Laurentiis hanno carattere, se si scontreranno sarà normale"

Ultime notizie Napoli - Gianmarco Tognazzi, attore che ha interpretato Luciano Spalletti nella serie tv su Totti trasmessa da Sky, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno.

Insigne, guardando Totti alias Pietro Castellitto, deve preoccuparsi?

«Ma che scherziamo! Intanto, non confondiamo l’attore con l’uomo. Piuttosto credo che il capitano del Napoli sia molto apprezzato da Spalletti, come del resto da tutti gli amanti del calcio. La serie racconta un punto di vista, quello descritto da Totti nel suo libro. Ho cercato di capire quale fosse il disagio di Spalletti in quella situazione»