Spalletti-Napoli, l'interrogativo di Gazzetta: a Luciano andrà bene questo ruolo di parafulmine in una stagione di austerità?

Ultime notizie Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sull'arrivo a Napoli di Luciano Spalletti analizzando nel dettaglio i futuri scenari.

SPALLETTI-NAPOLI: I DUBBI DI GAZZETTA

Sul quotidiano si legge: "Ieri Aurelio De Laurentiis ha presentato il nuovo allenatore come la miglior medicina per guarire i mali di una squadra da troppo tempo discontinua, al di là della gestione tecnica. Basterà? E soprattutto all’allenatore ex Inter andrà bene questo ruolo di parafulmine in una stagione che si preannuncia in austerità, almeno per quanto riguarda gli investimenti?"