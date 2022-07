Spalletti insiste sul 4-3-3 con Kvaratskhelia, c'è grande attesa per un altro azzurro

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti, sul campo, insiste col 4-3-3, modulo di riferimento della prossima stagione dal quale partire con variazioni pronte a seconda delle situazioni e degli interpreti.

Spalletti, durante le esercitazioni tattiche, ha insistito coi tre centrocampisti e i due esterni a supporto della punta:

"Olivera, Zielinski e Rrahmani hanno svolto quasi tutta la sessione di allenamento in gruppo. C’è grande attesa per il terzino appena prelevato dal Getafe che avrà modo di mettersi in mostra nella seconda parte di ritiro in Abruzzo. A proposito del georgiano Kvaratskhelia, col suo talento ha fatto divertire i tifosi presenti a Dimaro anche in allenamento esaltandosi a suo modo durante l’esercitazione calcio-tennis con una bella rovesciata"