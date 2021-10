Spalletti ha organizzato la fase difensiva del Napoli, riflettori puntati su due elementi

Napoli Calcio -C'è il Napoli in testa, con una solidità difensiva mai vista negli ultimi anni. Tre i gol subiti finora in campionato, nessuno come gli azzurri come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Il primo posto, l'imbattibilità e la miglior difesa del campionato sono certificati dai numeri, non si scappa, ma a colpire nel segno e a fare breccia è il modo in cui Spalletti ha organizzato la fase difensiva. Riflettori puntati soprattutto su due elementi: Anguissa, il centrocampista che ha regalato il definitivo equilibrio, e Rrahmani, che da quando ha cominciato a giocare con regolarità al fianco di Koulibaly ha contribuito sia a blindare la difesa sia a vincere le partite”