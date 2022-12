Spalletti esperto in partenze, un dato nei due anni a Napoli è eccezionale

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è un esperto in partenze, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"In più i suoi unici scudetti li ha vinti in Russia, con lo Zenit, sfruttando proprio la lunga sosta invernale per partire poi al massimo. E anche col Napoli in due stagioni ai blocchi di partenza è stato sempre eccezionale: 28 punti su 30 nelle prime 10 un anno fa, addirittura 41 su 45 nelle prime 15 dell’attuale campionato. E questa a tutti gli effetti è una nuova partenza. Ma il tecnico non ne fa un riferimento statistico, piuttosto un programma di lavoro preciso"