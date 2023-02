Spalletti e il ping pong: "Era un fenomeno, tra i primi sette d’Italia"

Spalletti torna ad Empoli con il suo Napoli. Una trasferta particolare per il tecnico partenopeo che ha la residenza a pochi chilometri dalla città toscana che oggi vedrà in scena la gara degli azzurri alle ore 18:00. Come raccontato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, la mamma di Spalletti, Ilva, a 87 anni abita ancora qui, a Sovigliana, in una casa semplice dove l’allenatore del Napoli va a trovarla appena può.

In pochi lo sanno ma Luciano, prima di diventare un allenatore di livello globale, stupiva con la racchetta. "Da ragazzo era un fenomeno nel ping pong, era arrivato a essere tra i primi sette in Italia", racconta il suo amico Sigaro. Anche lui è parte del gruppo su Whatsapp chiamato “Amicizia per sempre”: a Natale tutti i suoi membri si sono regalati un anello con alcuni simboli che li uniscono. Uno uguale lo hanno regalato anche a Spalletti.