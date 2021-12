Spalletti e due problemi da risolvere, Cdm: le palle inattive evidenziano l'assenza di fisicità

Il Napoli ha ancora la miglior difesa della serie A nonostante l’assenza di Koulibaly. I problemi stanno arrivando soprattutto su palla inattiva, dove la squadra, dall’infortunio di Kalidou a Reggio Emilia, ha incassato cinque gol. È un limite oggettivo di fisicità, il Napoli, oltre Koulibaly non ha ancora Osimhen e a lungo ha fatto a meno di Anguissa.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Lo Spezia ha vinto senza tirare in porta, il Napoli ha creato ad intermittenza, con scarsa lucidità, ma, come contro l’Empoli, non ha capitalizzato ciò che ha costruito. Non si tratta più di un caso isolato, il calo offensivo è una costante. Senza Osimhen, gli attaccanti segnano pochissimo, nell’ultimo mese sono andati a segno solo Mertens e Ounas del reparto offensivo. Il Napoli si è così affidato alle reti di Zielinski ed Elmas sia in campionato che in Europa League. Nella qualità dello sviluppo del gioco mancano tanto Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne, il Napoli ha perso fluidità e rapidità nel possesso. Politano, Lozano, Petagna e Ounas esprimono un bottino di soli sette gol, meno di quelli di Osimhen che non gioca da un mese. L’analisi diventa inquietante considerando che Politano e il Chucky sono giocatori potenzialmente da doppia cifra. La crisi del gol è diventata pesante nelle ultime tre gare, con una sola rete a referto, quello di Elmas che ha deciso la gara di San Siro".