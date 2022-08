Spalletti: "Dybala non è arrivato? Il Napoli il tentativo l'ha fatto! Corsa scudetto? Ci proveremo, siamo pagati per produrre risultati"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, vi proponiamo uno stralcio.

«Dybala non è arrivato, sento dire qua e là. Il tentativo è stato fatto dalla mia società, poi devi fermarti quando ci sono gli steccati. Stiamo lavorando su un terreno già molto fertile: Kim, Kvaratskhelia si sono messi a disposizione e mi sembrano ricettivi. Lo sono tutti, anche i reduci dello scorso anno. Resta da vedere, strada facendo, quanto saranno stati bravi a recepire i contenuti che io e il mio staff proviamo a mettere in campo. Poi, non è mica finita qui»