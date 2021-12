Spalletti dovrà fare i conti per Juventus-Napoli: gran parte della formazione è già fatta

I problemi si fanno compagnia per non restare mai soli, hanno affollato questi giorni d'attesa che separano il Napoli dal ritorno in campo contro la Juventus. Il 6 gennaio Spalletti dovrà fare i conti con diverse assenze, alcune previste e altre inaspettate. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Spalletti dovrà fare i conti per Juventus-Napoli