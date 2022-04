Incontro Spalletti-De Laurentiis, il patron ha fatto una richiesta al tecnico: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Retroscena dell'incontro tra De Laurentiis e Spalletti avvenuto dopo il passo falso interno contro la Roma. A raccontarlo è l'edizione odierna di Repubblica, che svela una richiesta del patron:

De Laurentiis ha chiesto a Spalletti di chiudere al più presto i conti per la zona Champions, mettendo matematicamente al sicuro il quarto posto già nelle prossime due partite: contro l’Empoli e il Sassuolo, da vincere a tutti i costi. Con 6 punti in più in classifica, infatti, i giochi per gli azzurri sarebbero fatti nel giro di un paio di settimane e c’è in ballo anche la programmazione societaria: il secondo argomento affrontato nel loro incontro da presidente e allenatore