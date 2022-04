Incontro Spalletti-De Laurentiis, filtra il reale giudizio sul tecnico: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Dopo la gara contro la Roma rimbalzano diverse voci sull'attuale posizione di Luciano Spalletti. Ecco quanto raccontato da Il Mattino dopo l'incontro avuto tra l'allentatore ed il presidente Aurelio De Laurentiis.

L'incontro con De Laurentiis di martedì fa parte della normale routine dei rapporti tra il patron e Spalletti: d'altronde, c'è anche da cominciare a gettare le basi per il futuro che il presidente del Napoli non ha mai messo in dubbio sia con Spalletti in panchina. L'obiettivo che a inizio anno è stato fissato è la qualificazione in Champions. Quindi, al di là dell'amarezza per gli ultimi risultati, la società considera positiva fino ad ora la stagione.