CdM - I cambi della discordia fanno esplodere Spalletti: il mister si sente sotto attacco e tira in ballo ADL

Notizie Napoli calcio. Qualcosa non è andata per il verso giusto con Fiorentina e Roma, tanto che a Spalletti sono state mosse diverse critiche sulle proprie scelte tattiche. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno analizza così lo sfogo post Roma del tecnico:

"Per la prima volta negli ultimi mesi sia lui che la squadra hanno ricevuto fischi allo stadio Maradona. E per la prima volta l’allenatore del Napoli ha subito il fuoco di fila delle domande, nel post Napoli-Roma, sui cambi effettuati durante la partita.

I «cambi della discordia» lo hanno fatto esplodere, al punto che Spalletti non ha trattenuto il nervosismo e ha tirato in ballo anche De Laurentiis. Sì, il presidente. Che, a suo dire, si sarebbe lamentato per alcune scelte passate: cambi tardivi o addirittura discutibili, per il patron azzurro.