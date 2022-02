Spalletti ammira il Venezia, Il Mattino: rimase colpito da due cose della squadra di Zanetti

Napoli Calcio - L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha girato l’Italia, quindi per lui ogni posto è un posto del cuore: quando ha trovato Roma e Inter, ma anche le gare con la Sampdoria e Udinese. L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul suo passato al Venezia.

Ultime notizie Napoli

"L’avventura in Laguna è stata per lui da anonimo veneziano, è il caso di dire. Era la stagione 99/2000, 10 vittorie in 17 partite, nel mezzo un esonero, poi il richiamo, ma proprio Zamparini lo beffò con delle frasi che devono avergli fatto sicuramente male. «Non vedo entusiasmo sulla sua faccia. È sempre triste, funereo, cupo». A pensarci adesso, viene quasi da ridere.

Spalletti è tra gli ammiratori del collega Zanetti: rimase colpito dal gioco e dall’organizzazione tattica dal Venezia già lo scorso anno quando andò a vederlo dal vivo a Empoli"