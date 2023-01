Spalletti alza la concentrazione per il derby, ecco com'è apparso ieri il Napoli in allenamento

Per il Napoli l’unica cosa che conta è arrivare davanti a tutti a fine campionato. Certo, l’idea di girare la boa a 50 punti, domani dopo il derby con la Salernitana, stuzzica non poco Luciano Spalletti e il gruppo azzurro, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Spalletti alza la concentrazione

"L’obiettivo più prossimo è girare a quota cinquanta punti e vincere a Salerno in un match fondamentale. I pericoli del derby sono dietro l’angolo ma Spalletti ha cominciato a fiutarli già dal triplice fischio della gara con la Cremonese perché l’eliminazione in Coppa Italia è arrivata anche per via di un atteggiamento non troppo convincente specie da parte di chi è subentrato (Osimhen a parte). Il tecnico ha subito rialzato la tensione, ieri la squadra in allenamento è apparsa carica"

