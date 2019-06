Spagna Under 21, il CT De La Fuente: "Fabián? Ancelotti l'ha fatto crescere in modo incredibile! Può diventare una stella come Isco e Thiago"

Luis De La Fuente, allenatore della Spagna Under 21, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

L’Italia è un buon esempio.

«Esatto: ero sicuro che i vari Chiesa, Zaniolo, Kean, Barella, Pellegrini sarebbero stati convocati. Noi della nazionale maggiore abbiamo Fabian Ruiz e Oyarzabal, mentre Rodrigo e Asensio mi hanno chiesto di essere esonerati. A me piace ascoltare i calciatori, e se uno mi dice che non è convinto il discorso si chiude, nessun problema. Per l’Italia c’è un fattore in più: dopo la delusione del mancato Mondiale state ricostruendo bene la Nazionale, ma anche lavorando forte in tutto il settore: l’Under 20, questa Under 21 super competitiva e i risultati delle donne».

Fabian Ruiz...

«Ha vissuto una stagione sensazionale e il successo di Fabian è il successo di un grandissimo allenatore come Ancelotti. Gli ha dato spazio, l’ha amministrato, l’ha fatto crescere in maniera incredibile. E facendolo giocare in tante posizioni differenti. Fabian poteva perdersi, confondersi, lamentarsi anche perché veniva dal calcio di Quique Setien, molto diverso da quello del Napoli: e invece è migliorato tantissimo perché alle spalle aveva la guida giusta. Punto tantissimo su di lui, sa benissimo che l’Europeo B come lo chiamo io è una rampa di lancio magnifica. Il passato è li a dimostrarlo: Saul, Isco, Thiago... sono diventati stelle mondiali, spero possa seguire il loro cammino».