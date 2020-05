Spadafora invia una lettera alle federazioni, CorrSera: grido di allarme sull'autonomia, il calcio evita ulteriori polemiche

Ultime calcio - La lettera, su carta intestata della Presidenza del Consiglio dei ministri, è arrivata martedì. E ha subito sollevato un polverone. Il ministro Spadafora l’ha inviata a tutte le federazioni, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva.

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Nelle intenzioni del responsabile del dicastero dello sport si tratta di un censimento per comprendere quale sia la situazione economica di ciascuno dei destinatari, anche a seguito della pandemia. Ma molti presidenti — e di federazioni decisamente importanti — l’hanno interpretata come una forma di controllo esasperata ed esagerata, quasi si trattasse di una vera e propria statalizzazione dello sport. «Ma dov’è finita la nostra autonomia?», si sono chiesti, prima parlottando ciascuno per conto proprio e poi confrontandosi uno con l’altro. E la rabbia è aumentata ieri mattina, nel momento in cui coloro i quali non hanno fornito risposta — la maggior parte — è stata raggiunta da un sollecito: il ministro attende una risposta in tempi brevi, al più tardi lunedì. La «scheda conoscitiva» è suddivisa in sei punti. Spadafora chiede di sapere quali siano le spese programmate ma non sostenute per la preparazione olimpica, gli eventuali impieghi alternativi delle risorse, i fondi trasferiti alle società affiliate per fronteggiare l’emergenza Covid, il numero e i costi degli eventi annullati o spostati, le spese programmate per il futuro. Un’iniziativa senza precedenti, che ha portato diversi presidenti a riflettere sull’esistenza di un triplo controllo sul mondo dello sport: il Coni, che in effetti dovrebbe esercitarlo; Sport e salute; il Ministero. Ha sollevato stupore, quasi indignazione, la formula usata nella lettera, nella quale si chiede ai presidenti di assumersi la responsabilità di quanto dichiarato. «Perché, di solito non siamo responsabili del nostro operato?». In questa polemica sotterranea il calcio non si è schierato contro l’iniziativa: in questo momento la Figc ha altre questioni da affrontare e risolvere con Spadafora per avventurarsi in una battaglia del genere. Alcune federazioni si sono sentite tradite da Gravina".