Calciomercato Napoli - Soumaré vuole il Napoli. Ma non è semplice: è di proprietà del Leicester con cui ha un contratto fino al 2026 ed in prestito al Siviglia, che vanta un'opzione per riscattarlo a 15 milioni. Ma in Liga non gioca. Bisogna mettersi tutti attorno a un tavolo per trovare la quadra. E in ogni caso, gli azzurri trattano solo il prestito. A riportarlo è Il Mattino.