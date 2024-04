Tuttosport - Soulè-Napoli: l'idea intriga molto Manna. La Juve non chiude alla cessione e fissa la cifra

Matias Soulè potrebbe essere il colpo che Giovanni Manna potrebbe regalare al Napoli. A lanciare la clamorosa indiscrezione è l'edizione odierna di Tuttosport che spiega come adesso Giuntoli si trovi accanto un collaboratore che da fine stagione passerà ad una squadra rivale sul mercato. Il sogno Soulé intriga davvero molto Manna anche se la Juventus difficilmente lo cederà in Italia. L'ottima stagione al Frosinone ha fatto schizzare alle stelle la valutazione del cartellino dell'ala destra.

"A proposito: Matias Soulé è il lingotto d’oro che può rimpinguare le casse bianconere, anche se non è da escludere una permanenza. Di certo c’è l’attenzione di Manna e, di conseguenza del Napoli: è stato uno dei colpi del ds e l’idea di portarlo ai piedi del Vesuvio potrebbe essere intrigante, anche se Giuntoli per l’argentino non vuole scendere dai 45/50 milioni. Si vedrà: la “spy story” è appena cominciata".