Sostituto Osimhen, David è in pole: ADL ha il suo si ma sarà rivoluzione totale in attacco

De Laurentiis pensa al futuro e guarda al calciomercato, in quanto sarà un'estate molto complicata con tanti addii e di conseguenza tanti nuovi volti.

David può essere il sostituto di David

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il sostituto di Osimhen è la priorità sul mercato, c’è stato un incontro con gli agenti di Jonathan David del Lille, che ha dato la sua disponibilità all’ipotesi di trasferirsi al Napoli. Per l’attacco il restyling potrebbe essere più ampio, l’interesse della Lazio per Simeone è concreto. L’estate più complicata dell’era De Laurentiis sta arrivare, la ricostruzione è appena iniziata.