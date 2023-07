Sostituto Kim, c'è un nome su tutti in pole position

Calciomercato Napoli - La trattativa per acquistare il sostituto di Kim Min-Jae è uno dei punti cardine per la sessione estiva di mercato del Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, in pole position c’è Max Kilman, l’inglese di origini ucraine, che si è messo in evidenza nel Wolverhampton. L’identikit è quello giusto: alto, forte fisicamente ma anche con un piede mancino adatto alla costruzione della manovra. Kilman lo ha migliorato giocando a calcio a cinque.