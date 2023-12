Il Mattino - Sorteggio ottavi di Champions, c'è solo una squadra nell'urna da pescare: la speranza

Ultime notizie Champions League - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli commenta la qualificazione agli ottavi del Napoli e i possibili sorteggi per la fase ad eliminazione diretta:

Alla fine il Napoli arriva dove doveva arrivare e questo è più o meno un trionfo se si ripensa a quello vissuto nell'ultimo mese, dove sono rimasti sepolti molti dei sogni di gloria di questa estate. L'obiettivo è centrato, qualificati agli ottavi di Champions come secondi quindi ora si attende il sorteggio con animo assai pesante (a meno che non peschi la Real Sociedad). Ma serviva battere il Braga per trovare una boccata d'ossigeno (e anche per 12,4 milioni di altri buoni motivi) [...]. Il secondo posto alle spalle del Real Madrid era il minimo sindacale e bisogna farselo bastare: è la quinta volta nella storia che il Napoli supera la fase a gironi della Champions. Il pubblico azzurro non si è annoiato e gli applausi dimostrano che non c'è grande distacco dalla realtà: i tifosi hanno compreso che questa squadra è ancora ammalata. E la sostiene".