Sorpresa partitella a Castel Volturno, vince la squadra meno blasonata: chi c'era

Ultimissime Calcio Napoli, il Corriere del Mezzogiorno fa il punto tra azzurri in nazionale e novità da Castel Volturno.

Il gol di Jack si unisce ai buoni segnali in arrivo dagli impegni degli azzurri in Nazionale: le reti di Gilmour e McTominay, quella d Kvaratskhelia su rigore con la Georgia, l’ottima prestazione di Buongiorno subentrato al posto di Calafiori, la reazione di Di Lorenzo dopo il disastroso errore sul gol di Barcola.

Sono appunti che si uniscono al diario di Castel Volturno, ieri mattina si è giocata un allenamento congiunto e misto con la Primavera. Conte ha fatto le prove del Napoli con gli uomini a disposizione, schierato con il consueto 3-4-2-1, la sfida è finita 4-1 per la squadra in cui giocavano Juan Jesus, Mazzocchi, Simeone contro quella in cui, invece, spiccavano Spinazzola, Neres e Lukaku