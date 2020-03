Sorpresa a Castel Volturno per Gattuso: Marcello Lippi gli ha fatto visita

Notizie Calcio Napoli - Visita a sorpresa ieri a Castel Volturno per Gennaro Gattuso. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, gli ha fatto visita il suo marstro Marcello Lippi. L'ex Ct campione del mondo nel 2006, in quella nazionale dove c'era ovviamente anche Rino, è attualmente in vacanza e ha deciso di far visita a uno dei suoi vecchi pupilli.

Era una giornata facoltativa ieri al centro sportivo partenopeo, dove hanno presenziato Dries Mertens, Kevin Malcuit, Kalidou Koulibaly, Amin Younes e Giovanni Di Lorenzo.